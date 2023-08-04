Сперцян реализовал седьмой пенальти за «Краснодар» в РПЛ, больше – только у одного игрока

Молодая звезда «Краснодара» Эдуард Сперцян поразил ворота «Пари НН» в очной встрече команд, которая проходит в данные минуты в Краснодаре. Полузащитник открыл счёт встречи с пенальти на 30-й минуте.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», пенальти стал седьмым забитым для Сперцяна за «Краснодар» в рамках РПЛ. По этому показателю он догнал Фёдора Смолова, больше реализованных 11-метровых ударов среди игроков «Краснодара» только у экс-полузащитника Жоаозиньо - восемь.

Любопытно, что Сперцян впервые забил с пенальти за «быков» в РПЛ в 1-м тайме.

Следите за развитием событий поединка «Краснодара» и «Пари НН» в текстовой трансляции от LiveResult.ru.