Московское «Динамо» предложило бразильскому клубу «Гремио» 5,5 млн евро за 23-летнего игрока полузащиты Бителло.

Как сообщает Metaratings со ссылкой на свои источники, «Гремио» готов расстаться со своим молодым футболистом за сумму, большую в два раза – а именно за 12 млн евро. Ранее этот же источник сообщал, что футболист готов рассмотреть переезд в Россию как вариант продолжения карьеры.

Бителло – воспитанник «Гремио», на протяжении карьеры он провёл 87 матчей за родной клуб и забил 16 голов. Его контракт с родным клубом действует ещё 2,5 года.