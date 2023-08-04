Тарханов — о Файзуллаеве в ЦСКА: «Не болельщики решают, кого брать, а руководители»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о переходе нападающего Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора» в стан «красно-синих».

«Болельщики ждали более громких трансферов? А причем тут болельщики! Не болельщики решают, кого брать, а руководители. Наверное, берут не просто так», — заявил Тарханов «ВсеПроСпорт».

4 августа ЦСКА официально объявил о трансфере 19-летнего футболиста сборной Узбекистана. Файзуллаев подписал с «армейцами» трехлетнее трудовое соглашение.

Завтра, 5 августа, подопечные Владимира Федотова встретятся с «Локомотивом» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 по мск.