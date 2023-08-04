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Алексей Попов: «Коломейцев – самый талантливый игрок, так и не вызванный в сборную России»

04 Августа 2023 • 20:42 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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Через 22 ч. 14 мин.

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов назвал самого талантливого игрока на своей памяти, которого так и не вызывали в сборную России. Это уже завершивший карьеру экс-хавбек «Амкара» и столичного «Локомотива» Александр Коломейцев.

«Александр Коломейцев. Был талантливым футболистом, хорошо видел поле, вёл игру. Точно мог заиграть в сборной России, но, думаю, тут виноваты агентские игры. Потом он перешел в «Локомотив», стал чемпионом, но травмы его замучили», - делится Попов с Legalbet.

Напомним, что Коломейцев завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 31 года. Большую часть взрослой карьеры он провёл в качестве игрока «Амкара» и «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Попов Александр Коломейцев
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