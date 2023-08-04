Алексей Попов: «Коломейцев – самый талантливый игрок, так и не вызванный в сборную России»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов назвал самого талантливого игрока на своей памяти, которого так и не вызывали в сборную России. Это уже завершивший карьеру экс-хавбек «Амкара» и столичного «Локомотива» Александр Коломейцев.

«Александр Коломейцев. Был талантливым футболистом, хорошо видел поле, вёл игру. Точно мог заиграть в сборной России, но, думаю, тут виноваты агентские игры. Потом он перешел в «Локомотив», стал чемпионом, но травмы его замучили», - делится Попов с Legalbet.

Напомним, что Коломейцев завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 31 года. Большую часть взрослой карьеры он провёл в качестве игрока «Амкара» и «Локомотива».