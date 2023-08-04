«Краснодар» с пенальти открыл счёт в матче с «Пари НН»

В пятницу стартовал третий тур Премьер-лиги. «Краснодар» и «Пари НН» на протяжении 3 минут не могли открыть счёт, и в итоге «быкам» улыбнулась удача. После нескольких подач с угла поля Николай Калинский подыграл себе рукой в штрафной гостей, и арбитр в итоге назначил 11-метровый. Эдуард Сперцян подошёл к мячу и уверенно пробил.

«Краснодар» ведёт со счётом 1:0 и на текущий момент с 9 очками является единоличным лидером Премьер-лиги. У соперника в активе один балл. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.