В РФС сообщили о переносе матча легенд «Спартака» и сборной России

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терёшин поделился информацией о переносе ретро-матча между «Спартаком» и сборной России.

«Мы провели переговоры со всеми участниками процесса и приняли решение отложить проведение матча легенд на осень. В появившиеся ранее в прессе даты ряд спартаковцев будут в отъезде», — приводит слова Терёшина «Спорт-Экспресс».

Функционер признался, что ему жаль о переносе игры, потому что ряд известных экс-легионеров «Спартака» подтвердили свое участие.

Ранее сообщалось, что ретро-матч «Спартака» и сборной России состоится 18 августа на «Открытие Банк Арене».