Оздоев подпишет с ПАОКом двухлетний контракт

Российский инсайдер Иван Карпов по своим информационным каналам сообщает, что российский хавбек Магомед Оздоев подпишет двухлетний контракт с греческим ПАОКом. Стороны смогут, при желании, продлить будущее соглашение автоматически ещё на сезон.

Клуб уже согласовал со стамбульским клубом Оздоева «Фатих Карагюмрюк» переход игрока, турки получат за россиянина 1 млн евро.

«На следующей неделе Магомед вылетит в Салоники, чтобы присоединиться к команде Рэзвана Луческу. Сейчас он ожидает открытия визы», - поясняет Карпов.

ПАОК по итогам прошлого сезона финишировал на четвёртом месте в национальном греческом первенстве.