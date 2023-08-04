5 августа «Краснодар» объявит о подписании защитника сборной Уругвая — Генич

Защитник «Вальядолида» Лукас Олаза в ближайшее время пополнит состав «Краснодара». Об этом сообщил комментатор Константин Генич во время работы на матче «Краснодар» - «Пари НН» на телеканале «Матч ПРЕМЬЕР».

В ходе телеэфира Генич заявил, что, по его информации из надежного источника, завтра, 5 августа, «быки» должны официально объявить о трансфере 29-летнего уругвайского защитника «Вальядолида».

В эти минуты продолжается матч третьего тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Пари НН». За всеми событиями поединка вы можете следить в прямой текстовой трансляции на нашем портале LiveResult.