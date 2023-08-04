В матче «Краснодара» и «Пари НН» травмировался линейный арбитр

В стартовом матче третьего тура РПЛ между «Краснодаром» и «Пари НН» помощь потребовалось одному из линейных арбитров встречи Дмитрию Семёнову.

Эпизод случился на 10-й минуте встречи - судья оступился и повредил голеностоп. Теперь на бровке его заменит Роман Сафьян, являющийся резервным судьёй встречи. Семёнов, если это будет возможно, возьмет на себя обязательства резервного судьи.

Напомним, игра «Краснодара» и «Пари НН» стартовала совсем недавно – матч подходит к 20-й минуте, на табло - по нулям. Следить за событиями встречи можно благодаря текстовой трансляции, организованной коллективом портала LiveResult.ru.