Джорджевич: «Сочи» может занять хорошее место по итогам сезона»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич полагает, что новый сезон может стать для его клуба успешнее предыдущего.

«Два первых тура показали - каждый может обыграть каждого, чемпионат России равный, но мы уже привыкли к этому. Все понимают, что надо очень серьезно готовиться к каждой игре. Полагаю, у «Сочи» есть шансы занять хорошее по итогам сезона», - рассказал форвард «Матч ТВ».

Напомним, что сезон-2022/23 в РПЛ сочинцы завершили лишь на 10-й строчке в турнирной таблице. На данный момент клуб одержал победу в стартовом туре нового сезона над «Балтикой», но уступил во втором туре «Краснодару».

В туре третьем команда Дмитрия Хохлова сыграет дома против «Ахмата».