Червиченко — о проблемах ЦСКА: «Все должны побывать в шкуре «Ростова»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о кадровых потерях ЦСКА в преддверии дерби против «Локомотива».

«Ничего страшного — все должны побывать в шкуре «Ростова». «Ростов» прошлый сезон доигрывал детьми и остался без медалей», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Функционер заявил, что у нас всегда обращают внимание на проблемы ЦСКА и «Спартака», а о трудностях других команд не говорят.

5 августа ЦСКА встретится с «Локомотивом» в рамках третьего тура чемпионата России. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.