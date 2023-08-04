Генеральный директор «Пахтакора» прокомментировал переход Файзуллаева в ЦСКА

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман высказался о переходе нападающего Аббосбека Файзуллаева в московский ЦСКА.

«При переходе в ЦСКА пожелали ему удачи, терпения и трудолюбия. В Москве ему нужно заслужить место в составе. Дай бог, чтобы он попал в состав и заиграл. Тогда его футбольная жизнь будет совсем другой. Может быть, он будет сверкать в других европейских клубах» — заявил функционер узбекистанского клуба в интервью изданию Sport24.

Адисман рассказал, что деньги от «армейцев» ещё не пришли, однако, сомнений в ответственности боссов ЦСКА у Дмитрия нет. По его словам, единственная боязнь связана с игровым временем вингера.

Напомним, что в пятницу, 4 августа, Аббосбек Файзуллаев был официально представлен в качестве новичка столичного ЦСКА. Игрок сборной Узбекистана выбрал 21-й номер в составе «армейцев».