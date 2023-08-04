«Оренбург» не будет заявлять нового вратаря на замену Гошеву

«Оренбург» после ухода из команды голкипера Евгения Гошева не будет укреплять вратарскую позицию игроком ему на замену. Об этом сообщил спортивный директор уральцев Дмитрий Андреев.

«Мы расторгли контракт обоюдно, решили, что так будет лучше для всех. Нового вратаря на его место искать не планируем», - рассказал Андреев для «Матч ТВ».

Напомним, что Гошев защищал цвета оренбургской команды на протяжении трёх последних лет. Всего он сыграл за клуб 34 официальных матча.

На данный момент вратарями «Оренбурга» являются Алексей Кеняйкин, Николай Сысуев и Андрей Ходанович.