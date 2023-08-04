Юран назвал сильные стороны «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Несколько слов о предстоящей встрече. Насколько сложный соперник, соперник, который сейчас идет на первом месте?

- Квалифицированный соперник, «Краснодар». Он всегда был. Обладает отличными футболистами, здесь непросто играть в Краснодаре. Но мы готовы к этому, готовились и разбирали соперника целенаправленно. А очки всем нужны, не только нам. Сейчас только начало чемпионата, хочется набирать. В целом разобрали, готовимся.

- Два новичка в команде, которые были объявлены на этой неделе - Эссьен и Зе Турбо. Несколько слов по каждому из них. Получат ли они игровое время?

- Доехали, сегодня шестой день как они с командой, они прилетели, потому что нужно адаптироваться с коллективом в тренировочном процессе, поэтому посмотрим. Готовимся.

- Конкретный пример. Зе Турбо сравнивают с краснодарским Кордобой. Какие его главные характеристики, особенности и способности?

- Зачем я всё буду раскрывать, чтобы команды готовились?