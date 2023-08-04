Агент Гайча: Ждём новостей из Италии

Пабло Каро, представитель нападающего столичного ЦСКА Адольфо Гайча, высказался об интересе к игроку из Италии.

«Будущее Гайча пока не решено. У нас есть несколько вариантов, но мы всё ещё ждём новости из Италии», — заявил агент аргентинского форварда в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Адольфо выступает за ЦСКА с 2020 года, однако дважды игрок уходил в аренду в итальянские коллективы. В 2021 году Гайч сыграл 15 матчей за «Беневенто», а вторую половину сезона 2022/23 футболиста провёл за «Верону» те же 15 встреч, забив два гола.

Контракт Адольфо Гайча с «армейцами» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро.