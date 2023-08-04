Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Гайча: Ждём новостей из Италии

04 Августа 2023 • 19:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.60 2 3.20
Через 22 ч. 13 мин.

Пабло Каро, представитель нападающего столичного ЦСКА Адольфо Гайча, высказался об интересе к игроку из Италии.

«Будущее Гайча пока не решено. У нас есть несколько вариантов, но мы всё ещё ждём новости из Италии», — заявил агент аргентинского форварда в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Адольфо выступает за ЦСКА с 2020 года, однако дважды игрок уходил в аренду в итальянские коллективы. В 2021 году Гайч сыграл 15 матчей за «Беневенто», а вторую половину сезона 2022/23 футболиста провёл за «Верону» те же 15 встреч, забив два гола.

Контракт Адольфо Гайча с «армейцами» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч Пабло Каро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
91 мин
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1
0
1.61 4.20 5.80
Видео
05.08.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.48 3.60 2.85
Видео
05.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.80 2.10
Видео
05.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Урал Урал
2.36 3.80 2.90
Видео
05.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.48 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
21:37 · Россия. Премьер-лига
Червиченко раскрыл секрет успеха «Спартака» на старте сезона
21:28 · Россия. Премьер-лига
Барбоза объяснил, почему «Зенит» не сможет выгодно продать Вендела
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» прервал серию из 10 матчей РПЛ, в которых не проигрывал первый тайм
21:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой похвалил Зобнина
21:19 · Россия. Премьер-лига
Сперцян реализовал седьмой пенальти за «Краснодар» в РПЛ, больше – только у одного игрока
21:09 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» сделало предложение по хавбеку «Гремио» слухи
20:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 5 августа 2023
20:44 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о Файзуллаеве в ЦСКА: «Не болельщики решают, кого брать, а руководители»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «Коломейцев – самый талантливый игрок, так и не вызванный в сборную России»
20:36 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» с пенальти открыл счёт в матче с «Пари НН»
20:33 · Россия. Премьер-лига
В РФС сообщили о переносе матча легенд «Спартака» и сборной России
20:31 · Россия. Премьер-лига
Оздоев подпишет с ПАОКом двухлетний контракт
20:28 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» - «Урал»: прогноз на матч чемпионата России – 5 августа 2023
20:26 · Россия. Премьер-лига
5 августа «Краснодар» объявит о подписании защитника сборной Уругвая — Генич
20:22 · Россия. Премьер-лига
В матче «Краснодара» и «Пари НН» травмировался линейный арбитр
Все новости
Рекомендуем