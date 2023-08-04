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Ивич прокомментировал отсутствие Кади и Сулейманова

04 Августа 2023 • 19:52 Комментировать
Краснодар
1:0
Пари НН
1 1.60 X 3.35 2 7.50
2-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- В прошлом чемпионате до травмы прекрасно выглядел Кади. Он лидер команды, умеет обводить и строить игру. Сейчас он все время находится в запасе, когда он войдет в игру?

- Нет, на самом деле Кади сейчас не готов, потому что в межсезонье он пропустил большое количество тренировок. Перед первым матчем, который у нас был, у Кади было всего две тренировки. Он периодически пропускал занятия, он не полностью готов. Он на скамейке запасных, но готов выходить и помогать. Я знаю, что он нам определенно поможет в атаке и защите. В плане готовности зависит всё от него. На данный момент он еще не сказать, что полностью готов. Ему надо много тренироваться, но он может быть готов даже на следующий матч. Мы за данной ситуацией следим.

- Вопрос касается  еще одного игрока, который постоянно остается на скамейке запасных на протяжении трех игр, это воспитанник академии, любимчик болельщиков. У него есть шанс сыграть, или он здесь только для того, чтобы в дальнейшем уйти в другой клуб?

- Шапи - игрок, который пришел к нам после трансферного окна. Он пропустил часть наших тренировок в своем клубе. Он работает хорошо и борется за свою позицию, в данном случае ему нужно терпение, продолжать терпеть и ждать своего выхода на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Магомед-Шапи Сулейманов Кади Боржес
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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