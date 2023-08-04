Юран: «Краснодар» — квалифицированный соперник»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящей встречи третьего тура РПЛ против «Краснодара».

«Краснодар» — квалифицированный соперник, всегда им был, обладает качественными футболистами. Здесь играть непросто. Мы целенаправленно готовились, а очки нужны всем, не только нам. Разобрали, готовимся», — заявил бывший игрок сборной России, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также наставник «Пари НН» рассказал, что новички команды готовятся с остальным составом и адаптируются к требованиям тренерского штаба.

Напомним, что «Краснодар» и «Пари НН» откроют программу третьего тура Премьер-лиги в пятницу, 4 августа. Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени.