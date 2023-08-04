Андрей Мостовой: В матче с «Ростовом» я подвёл команду

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался после матча второго тура чемпионата России с «Ростовом».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. В самом конце игры мяч попал в руку Мостовому, этот момент привел к назначению пенальти в ворота «Зенита», которое было успешно реализовано Николаем Комличенко.

«Понятно, что впечатления негативные. На последних минутах я заработал пенальти в наши ворота, подвел команду. Хочу извиниться перед командой и болельщиками за это», — цитирует Мостового пресс-служба «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне Мостовой появился на поле в четырех матчах во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Следующим соперником «Зенита» станет «Динамо». Игра третьего тура РПЛ состоится 6 августа и начнется в 19:00 по мск.