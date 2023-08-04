​Промес: «Понял, что мы с Бонгонда похожи по своей натуре»

Форвард «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о быстрой адаптации в команде летнего новичка Тео Бонгонда. Видео со словами нидерландца было опубликовано на клубном канале «красно-белых» в YouTube.

«Я не удивлён, потому что даже за короткое время, что мы знакомы, понял, что мы похожи по своей натуре. Он классно работает, хороший игрок. Так что я не волновался и не удивился тому, что он так здорово дебютировал. Теперь для него важно держать эту планку. Тео уже помогает команде, именно для этого он здесь», - сказал Промес.

В трёх матчах за «Спартак» Тео Бонгонда забил два гола.

Ближайшую игру чемпионата России «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина» в Казани.