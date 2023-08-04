Промес: «Если фанаты вернутся, обыграть «Спартак» на нашем стадионе будет крайне сложно любому сопернику»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, испытал ли он ностальгию, когда увидел заполненную фанатскую трибуну на «Открытие Арене» во время недавнего товарищеского матча против «Нефтчи».

«Да. Думаю, я один из тех игроков, которые постоянно говорят на эту тему. Что тут ещё сказать, мы очень скучаем. Думаю, если фанаты вернутся, обыграть нас на нашем стадионе будет крайне сложно любому сопернику. Говорю это, потому что мне довелось играть в такой обстановке», - сказал Промес на видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

Напомним, что активные фанаты «Спартака» бойкотируют матчи из-за внедрения закона о Fan ID.