Лебеденко: «Бердыев верит, что любого человека можно научить играть в футбол»

Опытный форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко вспомнил период работы со знаменитым тренером Курбаном Бердыевым. Футболист тренировался под руководством Бердыева в «Рубине» 12 лет назад.

«Бердыев запомнился требовательностью, отношением к делу. И он верит, что любого человека можно научить играть или доучить играть в футбол», - делится Лебеденко с «Матч ТВ», назвав в качестве примера экс-нападающего «Рубина» Алексея Медведева и бывшего полузащитника команды Кристиана Нобоа.

«Из молодого парня он сделал человека, которого чуть не купил «Ман Сити», - добавил Лебеденко о Нобоа.