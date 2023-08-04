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Лебеденко: «Бердыев верит, что любого человека можно научить играть в футбол»

04 Августа 2023 • 19:22 Комментировать
Рубин
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Спартак Москва
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Через 21 ч. 24 мин.

Опытный форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко вспомнил период работы со знаменитым тренером Курбаном Бердыевым. Футболист тренировался под руководством Бердыева в «Рубине» 12 лет назад.

«Бердыев запомнился требовательностью, отношением к делу. И он верит, что любого человека можно научить играть или доучить играть в футбол», - делится Лебеденко с «Матч ТВ», назвав в качестве примера экс-нападающего «Рубина» Алексея Медведева и бывшего полузащитника команды Кристиана Нобоа.

«Из молодого парня он сделал человека, которого чуть не купил «Ман Сити», - добавил Лебеденко о Нобоа.

Ранее Лебеденко высказался о действующем главном тренере «автозаводцев» Жозепе Клотете.
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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Игорь Лебеденко
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