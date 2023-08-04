Науомв оставил прогноз на матч ЦСКА и «Локомотива»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оставил прогноз на предстоящий поединок «железнодорожников» в третьем туре РПЛ против ЦСКА.

«Не думаю, что встреча закончится 0:0. Предполагаю, счёт будет 1:1 или 2:1 в пользу одного из соперников», – заявил эксперт, чьи слова приводит Vprognoze.ru. Наумов выразил сомнение в высокой результативности, поскольку любое дерби проходит с большим количеством борьбы и высоким напряжением.

Напомним, что принципиальный поединок ЦСКА и «Локомотива» пройдёт на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 августа.