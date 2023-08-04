Непомнящий: Мне жаль Руслана Литвинова, когда ему приходится действовать в защите

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о проблемах московского «Спартака».

«У «Спартака» есть извечная проблема. Баланса между обороной и нападением не наблюдается. Москвичам не удается подобрать надежную пару центральных защитников», — цитирует Непомнящего Vprognoze.

Эксперт заявил, что ему жаль Руслана Литвинова, которому приходится помогать защите, ведь основная его позиция — в центре поля.

После двух матчей «Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующим соперником команды Гильермо Абаскаля станет казанский «Рубин». Матч состоится 5 августа и начнется в 17:30 по мск. Портал LiveResult будет транслировать игру в текстовом формате.