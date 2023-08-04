​Промес прокомментировал опережение Титова по голам за «Спартак»

Форвард «Спартака» Квинси Промес дал комментарий по поводу того, что он обошёл Егора Титова по голам за «красно-белых». Гол в игре против «Балтики» стал для Промеса 107-м в «Спартаке».

- Благодаря этому голу ты обошёл Егора Титова по голам за «Спартак». Он входил в штаб Дмитрия Аленичева, когда ты уже был в «Спартаке» в первый период. Успел оценить его уровень?

- Очень уважаю его, как и Аленичева. Мы прекрасно ладили, когда были вместе в «Спартаке». Я видел много видео с фрагментами игры Титова. Это очень-очень прекрасный игрок. Для меня большая честь обойти его по такому показателю. Но нужно помнить, что они делали в прошлом, сколько трофеев выиграли. Это дополнительно мотивирует меня сохранять высокий уровень. Они – часть наследия «Спартака», - сказал Промес на видео, которое было опубликовано на клубном канале «красно-белых» в YouTube.