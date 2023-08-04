Тарханов: «Возможно, что в матче ЦСКА и «Локомотива» будет много голов»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился прогнозом на результативность матча Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом».

«Возможно, что в матче ЦСКА и «Локомотива» будет много голов. Обе команды показывают атакующий футбол. У «железнодорожников» вообще очень сильное нападение. У ЦСКА последнее время, может быть, и не всё ладится в нападении, но есть игроки, которые могут забивать», – заявил эксперт, чьи слова приводит Vprognoze.ru. По его мнению, высокая результативность «Локомотива» вызвана большим количеством качественных атакующих игроков, выделив Артёма Дзюбу и Сергея Пиняева.

Напомним, что ЦСКА и «Локомотив» встретятся в матче третьего тура российского чемпионата завтра, 5 августа. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» назначен на 20:00 по московскому времени.