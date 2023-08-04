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Промес: «Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее»

04 Августа 2023 • 19:10 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.35 X 3.60 2 2.10
Через 21 ч. 31 мин.

«Спартак» опубликовал видео с небольшим интервью Квинси Промеса. В числе прочего, нидерландец оценил старт сезона для команды.

Напомним, что в двух прошедших турах «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).

- Лучший старт чемпионата со времён чемпионского сезона – хороший знак?

- Конечно, стартовать с нескольких побед – это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно.

- Матчи получили с нервными концовками. Это то, над чем нужно работать?

- Да, конечно, мы всегда должны стремиться играть на ноль. Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще завершать матчи без пропущенного гола.

Ближайший матч РПЛ «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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РУБИН СПАРТАК МОСКВА
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