Промес: «Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее»

«Спартак» опубликовал видео с небольшим интервью Квинси Промеса. В числе прочего, нидерландец оценил старт сезона для команды.

Напомним, что в двух прошедших турах «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).

- Лучший старт чемпионата со времён чемпионского сезона – хороший знак?

- Конечно, стартовать с нескольких побед – это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно.

- Матчи получили с нервными концовками. Это то, над чем нужно работать?

- Да, конечно, мы всегда должны стремиться играть на ноль. Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще завершать матчи без пропущенного гола.

Ближайший матч РПЛ «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина».