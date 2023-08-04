Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин начнёт новый сезон в аренде в минском «Динамо». Об этом «красно-белые» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Арендное соглашение хавбека рассчитано до зимы. Стоит отметить, что в договоре отсутствует опция выкупа.

«Желаем Дане успешно проявить себя и набраться опыта для еще более успешной игры в родном «Спартаке», — написала пресс-служба команды.

19-летний Зорин дебютировал за основу «Спартака» в прошлом сезоне. Всего на счету футболиста шесть матчей во всех турнирах и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 100 тысяч евро.