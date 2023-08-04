Якубко: «Дзюба – эгоист, это факт»

Экс-форвард пермского «Амкара» Мартин Якубко порассуждал об одном из лучших нападающих РПЛ в 2023 году – форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Думаю, у него слишком высокое мнение о себе, он эгоист – это факт. Но это ему и помогает достигать высоких результатов. Кому-то кажется, что его поведение — перебор, но, извините, он отличный нападающий в России», - рассуждает Якубко для «РБ Спорт».

Завтра, 5 августа «Локомотив» Дзюбы сыграет на выезде в дерби против московского ЦСКА в рамках третьего тура РПЛ. В новом сезоне Дзюба уже отметился голом – форвард оформил его в ворота «Факела» в рамках второго тура.