Булыкин считает, что ЦСКА и «Локомотив» не смогут выявить победителя

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между ЦСКА и «Локомотивом».

«Думаю, ЦСКА и «Локомотив» сыграют вничью, потому что очки нужны обеим командам. Они хотят биться за медали чемпионата. Мне кажется, будет результативная ничья», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что «армейцы» будут небольшими фаворитами за счет домашнего поля.

Встреча третьего тура чемпионата России ЦСКА – «Локомотив» пройдет 5 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.