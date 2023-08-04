«Краснодар» назвал состав на матч против «Пари НН»

Программу третьего тура чемпионата России в пятницу вечером будет открывать матч между «Краснодаром» и «Пари НН». Рулевой краснодарских «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Матч между «Краснодаром» и «Пари НН» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после двух туров «Краснодар» имеет в своём активе шесть очков, а «Пари НН» - одно.