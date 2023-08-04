Гаджиев назвал главный матч третьего тура РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, какой матч, по его мнению, является самым интересным в третьем туре РПЛ-2023/24. Он, напомним, стартует уже в эту пятницу поединком «Краснодара» и «Пари НН».

«Центральный матч - игра ЦСКА и «Локомотива». В играх «Рубин» — «Спартак» и «Зенит» — «Динамо» между весомые различия в классе между соперниками. Здесь она незначительная, выделить фаворита сложно. Плюс-минус две копейки», - цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

Напомним, игроки ЦСКА и «Локомотива» выйдут на поле столичной «ВЭБ Арены» 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00, время московское.