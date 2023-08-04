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Деменко: «Если «Пари НН» будет создавать моменты, то «Краснодару» будет очень неприятно» эксклюзив

04 Августа 2023 • 18:40 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
1 1.63 X 3.85 2 5.80
Через 0 ч. 0 мин.

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «быками» и «Пари НН».

- «Краснодар» в любом случае выглядит фаворитом. Ну, если вдруг «Краснодар» подумает, что они уже заранее победители, то ничего хорошего из этого не выйдет. Послаблений быть никаких не должно, абсолютно. Дело в том, что у любой команды есть шанс выиграть. Если «Нижний» будет создавать моменты, то «Краснодару» будет очень неприятно.

В целом, «Краснодар», конечно, выглядит фаворитом. У ребят сейчас огромная мотивация, ведь команда находится на первой строчке в таблице. Но что покажет игра, никто не знает. Посмотрим, как всё будет в матче», - сказал Деменко.

Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Пари НН
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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