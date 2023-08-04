Пономарёв считает, что судьбу дерби ЦСКА – «Локомотив» решит один гол

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался в преддверии столичного дерби, в котором «армейцы» примут «Локомотив».

«Думаю, что свое поле и настрой помогут ЦСКА победить в матче. «Армейцы» могут забить один мяч и не пропустить в свои ворота. Счет будет 1:0», — заявил Пономарёв Betonmobile.

Эксперт отметил, что на данный момент «железнодорожники» демонстрируют неплохую игру в РПЛ, но и «красно-синие» выглядят солидно.

Матч третьего тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» состоится 5 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.