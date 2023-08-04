Непомнящий озвучил лучшие команды старта РПЛ

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал те команды, которые, по его мнению, показывают лучший футбол на старте сезона РПЛ-2023/24.

«Краснодар» - грозная сила, реально будут претендовать на место в четвёрке. В первом туре ещё выделил бы «Рубин», но в последней игре с «Оренбургом» он не очень блеснул. Есть команда-настроения – «Спартак», чего ждать – пока не понятно. Какого-то устоявшегося мнения о ярких командах сейчас нет – всё пока размыто», - рассуждает Непомнящий для «Газеты.Ру».

После второго тура РПЛ турнирную таблицу возглавляют «Краснодар» и «Спартак» - у обеих клубов по шесть очков.

В пятницу вечером третий тур Премьер-лиги откроется поединком краснодарцев с «Пари НН».