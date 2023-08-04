Ярошик рассказал, почему «Оренбург» арендовал Адамова

Наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, почему южноуральский клуб среди всех возможных вариантов решил усилиться именно Арсеном Адамовым. Зенитовец, напомним, перешёл в клуб на правах аренды несколькими днями ранее – арендное соглашение между сторонами длится до конца сезона.

«У нас есть небольшие проблемы в обороне, поэтому и искали игрока в защиту. Но нам не нужен был классический защитник, что стоит и держит линию. Нужен тот, который подключается к атаке, играет хорошо с мячом, подает», - говорит Ярошик для «Матч ТВ», добавляя, что Адамов всеми этими качествами обладает.

В ближайшем туре в рамках РПЛ «Оренбург» впервые в сезоне сыграет дома – соперником станет екатеринбургский «Урал».