Мостовой: «Спартак» — фаворит в матче с «Рубином»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выделил фаворита в предстоящем матче между «красно-белыми» и «Рубином».

«Несмотря на проблемы «Спартака» в обороне, все равно в матче с «Рубином» для меня фаворит «Спартак», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Матч третьего тура чемпионата России «Рубин» - «Спартак» пройдет завтра, 5 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, после двух туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Рубин» — четвертый, в копилке команды два балла.