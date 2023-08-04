Бонгонда — лучший игрок «Спартака» в июле

Новичок московского «Спартака» Тео Бонгонда признан лучшим футболистом команды по итогам июля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

27-летний вингер в опросе среди болельщиков набрал 38% голосов. На второй строчке расположился защитник Даниил Хлусевич (22%), а замкнул тройку нападающий Квинси Промес (20%).

В первых трех матчах за «Спартак» Бонгонда отправил в сетку ворот соперников два мяча и стал автором одного ассиста.

Завтра, 5 августа, подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Рубином». Начало игры — в 17:30 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.