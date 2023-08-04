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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой оценил состав «Спартака»

04 Августа 2023 • 18:10 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.35 X 3.60 2 2.10
Через 21 ч. 40 мин.

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нынешнем составе «красно-белых».

«У «Спартака» есть глубина и усиление. Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» — поспорить может только «Зенит», — заявил Мостовой «Чемпионату».

По мнению эксперта, новичок «Спартака» Тео Бонгонда становится одним из лучших в команде, Квинси Промес в хорошей форме, плюс вернулись Александр Соболев и Георгий Джикия.

После двух туров чемпионата России «Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. В копилке «Зенита» четыре балла, команда находится на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Тео Бонгонда Георгий Джикия Александр Соболев Квинси Промес
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