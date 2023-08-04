Мостовой оценил состав «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нынешнем составе «красно-белых».

«У «Спартака» есть глубина и усиление. Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» — поспорить может только «Зенит», — заявил Мостовой «Чемпионату».

По мнению эксперта, новичок «Спартака» Тео Бонгонда становится одним из лучших в команде, Квинси Промес в хорошей форме, плюс вернулись Александр Соболев и Георгий Джикия.

После двух туров чемпионата России «Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. В копилке «Зенита» четыре балла, команда находится на четвертой позиции.