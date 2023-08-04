Деменко: «Краснодару» до сентября необходимо укрепить состав»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко оценил старт «быков» в новом сезоне и назвал то, что в критический момент может подвести удачно стартовавшую в РПЛ команду.

«Главное, что «Краснодар» сейчас не теряет очки. Чемпионат длинный, и, когда команда сразу набирает очки, потом гораздо легче. Но другое дело – клуб играет на два фронта. До сентября им необходимо укреплять состав, если травмируются, например, Сперцян или Кордоба, у «быков» будут большие проблемы», - делится Деменко с Metaratings.

Напомним, в пятницу вечером «Краснодар» и «Пари НН» открывают третий тур РПЛ-2023/24. На данный момент подопечные Владимира Ивича с шестью очками идут на первом месте в турнирной таблице, нижегородцы же не забили пока ни одного мяча.

Текстовую трансляцию стартового матча тура проведёт портал LiveResult.ru.