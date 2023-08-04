Пономарёв считает, что Файзуллаеву будет тяжело в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал переход нападающего Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора» в стан «армейцев».

«Что он сделает в 19 лет? На позиции этого узбека нужно владеть мячом, хорошо видеть поле, иметь хороший пас, скорость и выносливость. Но в 19 лет выдержать такую нагрузку очень тяжело», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

ЦСКА объявил о покупке вингера 4 августа. По данным СМИ, за переход Файзуллаева «красно-синие» заплатили 500 тысяч евро.

В третьем туре Российской премьер-лиги ЦСКА встретится в дерби с «Локомотивом». Матч пройдет 5 августа и начнется в 20:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.