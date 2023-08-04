Экс-тренер «Краснодара»: «До последнего верю, что Иван Игнатьев перезагрузится и начнёт забивать»

Бывший тренер «Краснодара» Мхитар Давидян оценил переход выпускника академии «быков» Ивана Игнатьева в «Сочи» и выразил надежду, что он пойдёт футболисту на пользу.

«Есть такая пословица: «Лучше слабо играть, чем сильно сидеть». Лишь играя и забивая голы, нападающий сможет заявить о себе. До последнего буду верить, что Иван перезагрузит свою карьеру и начнёт забивать голы», - цитирует Давидяна Metaratings.

Напомним, что прошлый сезон Игнатьев провёл в «Локомотиве», за который отличился пятью голами и двумя ассистами в 20 матчах РПЛ. В новом сезоне нападающий провёл два матча за «Сочи», но дебютным голом пока не отметился.

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