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Экс-тренер «Краснодара»: «До последнего верю, что Иван Игнатьев перезагрузится и начнёт забивать»

04 Августа 2023 • 17:59 Комментировать (1)
Сочи
...
Ахмат
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06.08 20:00

Бывший тренер «Краснодара» Мхитар Давидян оценил переход выпускника академии «быков» Ивана Игнатьева в «Сочи» и выразил надежду, что он пойдёт футболисту на пользу.

«Есть такая пословица: «Лучше слабо играть, чем сильно сидеть». Лишь играя и забивая голы, нападающий сможет заявить о себе. До последнего буду верить, что Иван перезагрузит свою карьеру и начнёт забивать голы», - цитирует Давидяна Metaratings.

Напомним, что прошлый сезон Игнатьев провёл в «Локомотиве», за который отличился пятью голами и двумя ассистами в 20 матчах РПЛ. В новом сезоне нападающий провёл два матча за «Сочи», но дебютным голом пока не отметился.

Агент Игнатьева рассказал об адаптации форварда в «Сочи»

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Иван Игнатьев Мхитар Давидян
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Комментарии (1)
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Cruyff
04 Августа 2023 в 18:21
что ему перезагружать он хоть когда то раньше забивал???
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