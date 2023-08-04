Нагучев считает, что Ивич может принести «Краснодару» трофеи

Известный спортивный комментатор Роман Нагучев уверен, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может принести своему клубу трофеи – его команда играет в атакующий футбол, а у самого тренера достаточно опыта для этого.
«В прошлом сезоне «Краснодар» не взял Кубок России в серии пенальти. Сочетать атакующий стиль и победы в турнирах — такому нужно научиться. Но Ивич таким опытом обладает – он получил его в других командах, других странах. А ещё у него идеальный коннект между тренерским штабом и командой», - рассуждает Нагучев для «Матч ТВ».Напомним, что после первых двух туров нового сезона РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице. Сегодня, 4 августа «быки» откроют третий тур домашним поединком с нижегородским «Пари НН». Текстовую трансляцию встречи проведёт LiveResult.ru.
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