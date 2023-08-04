​Только один клуб РПЛ до сих пор без летних новичков

Летняя трансферная компания в российском футболе в самом разгаре. Впрочем, в Премьер-лиге до сих пор есть одна команда, которая не сделала ни одного трансфера на вход. Речь идёт о московском «Динамо».

Стоит сказать, что в последние дни и недели «динамовцев» связывают с Луисом Чавесом из «Пачуки» и Хорхе Карраскалем из ЦСКА.

Напомним, что в летнее межсезонье главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка, который в последние годы хорошо работал в «Оренбурге».

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в воскресенье, 6 августа, – против «Зенита» на выезде.