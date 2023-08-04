Валерий Баринов: «Локомотиву» нельзя недооценивать ЦСКА»

Знаменитый актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мыслями перед московским дерби в рамках третьего тура РПЛ. В рамках него, напомним, ЦСКА дома принимает «железнодорожников».

«Я жду победы «Локомотива», но несмотря на проблемы с составом у ЦСКА, недооценки соперника быть не должно. Футбол бывает непредсказуемым, поэтому настраиваться надо на максимум», - передаёт слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, что после двух туров нового сезона РПЛ «Локомотив» набрал четыре очка, ЦСКА – три. Оба клуба идут в верхней половине турнирной таблицы чемпионата страны.

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