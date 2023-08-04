Кобелев признался, что хочет вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о своём будущем.

«Не знаю, когда меня ждать на тренерской скамейке. Работать хочу, но пока не получается. Предложения? Конечно, есть. Рассматриваю, общаемся. Но не получается», — заявил Кобелев «РБ Спорту».

Напомним, последний раз Кобелев возглавлял «Динамо» в сезоне-2015/16. С этого момента 54-летний специалист находится в статусе свободного агента.

Добавим, помимо «Динамо», Кобелев работал в самарских «Крыльях Советов» (2011-2012).

Сегодня, 4 августа, стартует третий тур Российской премьер-лиги. В 20:00 по мск «Краснодар» примет «Пари НН». Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.