Мор рассказал, как Ивич изменил «Краснодар»

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

«Осталось, на мой взгляд, всё то хорошее, что было. Это легкая игра, комбинации, владение мячом. Ивич добавил команде серьезности. Думаю, команда при нем «повзрослела», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, сербский специалист возглавляет «быков» уже более полугода. Под его руководством клуб едва не взял Кубок России, уступив в Суперфинале турнира столичному ЦСКА лишь в серии пенальти.

После двух туров нового сезона РПЛ «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице.

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