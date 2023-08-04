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Мор рассказал, как Ивич изменил «Краснодар»

04 Августа 2023 • 17:12 Комментировать
Краснодар
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Пари НН
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Через 1 ч. 52 мин.

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

«Осталось, на мой взгляд, всё то хорошее, что было. Это легкая игра, комбинации, владение мячом. Ивич добавил команде серьезности. Думаю, команда при нем «повзрослела», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, сербский специалист возглавляет «быков» уже более полугода. Под его руководством клуб едва не взял Кубок России, уступив в Суперфинале турнира столичному ЦСКА лишь в серии пенальти.

После двух туров нового сезона РПЛ «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице.

«Краснодар» - «Пари НН»: где смотреть прямую трансляцию онлайн

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Эдуард Мор
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