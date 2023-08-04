Непомнящий: «Спартак» — команда настроения, неизвестно, чего от неё ждать»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Спартака» на старте текущего сезона.

Специалист назвал «красно-белых» командой настроения, от которой неизвестно чего ожидать.

«Понятно, что «Спартак» — команда, которая будет претендовать. Но «Спартак» — команда настроения, неизвестно, чего от неё ждать», — цитирует Непомнящего «Газета.Ру».

Также тренер признался, что в первых матчах сезона ему понравился «Краснодар». По мнению Непомнящего, «быки» будут претендовать на место в четвёрке сильнейших.

Напомним, завтра, 5 августа, «Спартак» сыграет в гостях против «Рубина». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.