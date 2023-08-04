Шомуродов посоветовал Файзуллаеву перейти в ЦСКА

Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий за «Кальяри», высказался о трансфере нападающего Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

«Мы обедали с Аббосом в Ташкенте, он советовался со мной по поводу перехода в ЦСКА. Я поддержал его решение», — приводит слова Шомуродова «Чемпионат».

Сегодня, 4 августа, «армейцы» официально объявили о переходе 19-летнего Файзуллаева из «Пахтакора». Трудовой договор между сторонами подписан до конца сезона-2025/26.

Соперником ЦСКА в предстоящем матче станет «Локомотив». Игра третьего тура чемпионата России состоится завтра, 5 августа. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.