Гранат: «Сейчас в чемпионате России нет большой разницы между клубами»

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором казанская команда примет на своём поле «Спартак».

По мнению Граната, предстоящая встреча обещает сложиться непросто для обеих команд. Эксперт отметил, что сейчас между клубами РПЛ нет большой разницы в классе, поэтому в отдельно взятом матче победы может добиться любая команда.

«Рубин» может выиграть, если выполнит установку тренера, а также удача будет на их стороне. Сейчас вообще в чемпионате России нет большой разницы между клубами», — цитирует Граната «Татар-информ».

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится завтра, 5 августа, в Казани. Начало — в 17:30 по московскому времени.