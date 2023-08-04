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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Файзуллаев выбрал номер в ЦСКА

04 Августа 2023 • 16:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
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05.08 20:00

ЦСКА объявил о переходе в свои ряды атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева. За московский клуб узбекистанский футболист будет играть под номером 21.

Напомним, что Файзуллаев подписал с ЦСКА контракт до конца сезона 2025/2026. В нём прописана опция возможного продления. Ранее Аббосбек выступал за «Пахтакор». 

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 5 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Локомотива» на своём поле. Московское дерби стартует в 20:00.

Добавим, что в двух прошедших матчах РПЛ ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2) и обыграл «Ахмат» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев
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ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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