​Файзуллаев выбрал номер в ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе в свои ряды атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева. За московский клуб узбекистанский футболист будет играть под номером 21.

Напомним, что Файзуллаев подписал с ЦСКА контракт до конца сезона 2025/2026. В нём прописана опция возможного продления. Ранее Аббосбек выступал за «Пахтакор».

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 5 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Локомотива» на своём поле. Московское дерби стартует в 20:00.

Добавим, что в двух прошедших матчах РПЛ ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2) и обыграл «Ахмат» (3:2).